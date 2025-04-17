Госдума рассмотрит льготное обучение для детей участников СВО

Сенаторы России предложили законопроект в Госдуму для предоставления льгот на высшее и среднее профессиональное образование пасынкам и падчерицам участников Специальной военной операции, чтобы устранить социальную несправедливость и поддержать семьи защитников.
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