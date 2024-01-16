Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗️В Джанкое в школе №5 началось служебное расследование по факту нарушения учителем педагогической этики и прав ребёнка «По результатам обращения законного представителя одного из обучающихся указанной школы, управлением образования города Джанкой начато служебное расследование в отношении должностных лиц образовательного учреждения по фактам нарушения педагогической этики и нарушений прав ребенка», - сообщили в министерстве образования, науки и молодежи РК.