Российская газета

17 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаев Николай
    Эта сраная партейка под названием ЕР не знает уже, что еще можно запретить и на чем погреть свои поганые рученки.Для кого и как пи...
  • Виктор Козодоев
    все на выборы исправлять положение, голосуем за кпрфДля кого и как пи...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Лично у меня сложилось такое впечатление что большая часть законом принимаются обкуренными или с бодуна нашими полити...Для кого и как пи...

Почему в Беларуси 3 июля празднуют День Независимости

Напомним, что до конца 1996 года День Независимости в республике праздновали 27 июля - в день принятия Декларации о суверенитете в 1990-м, но на республиканском референдуме 88,18 процента жителей страны приняли решение отмечать праздник 3 июля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх