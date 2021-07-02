Почему в Беларуси 3 июля празднуют День Независимости

Напомним, что до конца 1996 года День Независимости в республике праздновали 27 июля - в день принятия Декларации о суверенитете в 1990-м, но на республиканском референдуме 88,18 процента жителей страны приняли решение отмечать праздник 3 июля.
Напомним, что до конца 1996 года День Независимости в республике праздновали 27 июля - в день принятия Декларации о суверенитете в 1990-м, но на республиканском референдуме 88,18 процента жителей страны приняли решение отмечать праздник 3 июля.
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