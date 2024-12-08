Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский отверг призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня. «Прекращенный огонь без гарантий может быть разгорячен снова в любой момент», — написал Зеленский в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии