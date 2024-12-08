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Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский отверг призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня. «Прекращенный огонь без гарантий может быть разгорячен снова в любой момент», — написал Зеленский в соцсетях.

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