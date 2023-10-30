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Франция вышлет из страны 39 россиян

Франция вышлет из страны 39 россиян

За ними следили из-за подозрений в радикализме.фото: police-nationale.interieur.gouv.fr--> Власти Франции намерены выслать из страны 39 россиян, подозреваемых в приверженности исламскому радикализму, заявил 30 октября глава МВД Жеральд Дарманен.

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