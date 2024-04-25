Журналист Брюстер: США уничтожают доказательства преступлений в Сирии и Ираке

Пентагон стремится скрыть доказательства своих военных преступлений в Сирии и Ираке в период с 2012 по 2022 годы, к примеру, за весь 2015 год в рассекреченном документе Счетной палаты США нет ни одного сообщения о военных преступлениях Соединенных Штатов в указанном регионе, при этом именно тогда администрация экс-президента Барака Обамы наносила "тысячи ударов" по региону.