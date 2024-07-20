В музее-заповеднике «Кижи» прошел традиционный сенокос. Сотрудники музея, одетые в старинные костюмы, продемонстрировали посетителям, как в старину выполнялись работы косарей, сообщается в Телеграм-канале Министерства культуры России.
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