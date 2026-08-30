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Газета.ру

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Чемпионка ОИ Загитова произнесла речь на открытии своей школы фигурного катания

Чемпионка ОИ Загитова произнесла речь на открытии своей школы фигурного катания

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алины Загитовой, открывшая свою школу в Казани, заявила, что намерена воспитывать чемпионов в спорте сообщает издание «Бизнес Online».

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