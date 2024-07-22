19 яшьлек Минзәлә егете, янгыннан соң өен торгызу өчен, «Батыр» батальонына язылган

19 яшьлек Минзәлә егете, РФ Саклану министрлыгы белән контракт төзеп, алгы сызыкка киткән. Хәрби комиссариат янына аны озатырга әти-әнисе, туганнары һәм дуслары килде, дип яза «Татар-информ» хәбәрчесе Эльза Кузнецова.
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