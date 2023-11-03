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Оскар Кучера раскритиковал Прохора Шаляпина

Оскар Кучера раскритиковал Прохора Шаляпина

Новый сезон популярного телевизионного шоу «Новые звезды в Африке» полон напряжения и интриг. В этом году в лагере участников сформировались три отдельные группы, чего не было в предыдущих сезонах.

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Комментарии
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виктор комягин
умница Оскар....гоните этого урода вообще с этой программы...и как это, в последний момент присоединился? сам захотел и попал на шоу? Омерзительный человек....позор Волгограда...
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