Российские войска уничтожили в ДНР САУ Krab польского производства

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма заявил утром в субботу, 25 марта, что российские войска уничтожили на Северском направлении САУ Krab производства Польши вместе с расчетом.
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