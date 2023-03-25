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Российские войска уничтожили в ДНР САУ Krab польского производства

Российские войска уничтожили в ДНР САУ Krab польского производства

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма заявил утром в субботу, 25 марта, что российские войска уничтожили на Северском направлении САУ Krab производства Польши вместе с расчетом.

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