Небензя: США стремятся втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока

Вашингтон стремится втянуть в конфликт крупнейшие ближневосточные государства. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя, высказавшийся об ударах американской стороны по территории Ирака и Сирийской Арабской Республики.
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