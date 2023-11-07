Спортдиректор "Оренбурга" Андреев резко ответили Карпину на критику стадиона

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев резко отреагировал на слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, который заявил, что поле на стадионе "Газовик" помешало его команде победить, передает "Спорт-Экспресс".
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