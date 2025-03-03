"Работа без теневых схем". Эксперт оценил возможные изменения в законы о лицензировании УК

Специалист в беседе с amic.ru отметил, что поправки в жилищное законодательство должны повысить прозрачность работы компаний Планируемые изменения в жилищное законодательство о регулировании деятельности управляющих компаний (УК) назрели давно и должны способствовать прозрачности в управлении многоквартирными домами, заявил amic.