Профайлер сравнил актера Милоша Биковича с Олегом Янковским

Профайлер запустил сравнение актера Милоша Биковича с Олегом Янковским. Об этом сообщает NEWS.ru. Профайлер Денис Давыдов заявил, что актер Милош Бикович по типажу, внешности и умению вживаться в разные роли очень похож на Олега Янковского.