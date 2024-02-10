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Профайлер сравнил актера Милоша Биковича с Олегом Янковским

Профайлер сравнил актера Милоша Биковича с Олегом Янковским

Профайлер запустил сравнение актера Милоша Биковича с Олегом Янковским. Об этом сообщает NEWS.ru. Профайлер Денис Давыдов заявил, что актер Милош Бикович по типажу, внешности и умению вживаться в разные роли очень похож на Олега Янковского.

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