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Газета.ру

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SHOT: суд взыскал с фигурантов дела Долиной 114 млн рублей

SHOT: суд взыскал с фигурантов дела Долиной 114 млн рублей

Суд удовлетворил иск певицы и постановил взыскать с двух обвиняемых по делу о мошенничестве 114 млн рублей, кроме того, они обязаны выплатить более 300 тысяч рублей госпошлины.

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