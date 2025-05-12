«Путин не попал в ловушку Запада»: реакция военкоров и экспертов на новые стамбульские переговоры

Путин проигнорировал ультимативные заявления Киева и его западных союзников Фото: Роман Наумов © URA.
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