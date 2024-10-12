Барменкулов: сборная Казахстана сыграет с Россией, если этого захочет Черчесов

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил, что сборная готова провести товарищеский матч с национальной командой России, если в этом поединке будет заинтересован главный тренер казахстанских футболистов Станислав Черчесов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии