ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 16.11.2023

"МНОГО ПЛЕННЫХ": РУССКИЕ ТАНКИСТЫ РВУТ ОБОРОНУ ВРАГА В АВДЕЕВКЕ, ГОРЛОВКА ПРИТИХЛА В зоне СВО накалилась ситуация - бои идут особенно горячо у Авдеевки, где русским бойцам почти удалось сомкнуть кольцо вокруг неё.