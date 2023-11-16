ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 16.11.2023

"МНОГО ПЛЕННЫХ": РУССКИЕ ТАНКИСТЫ РВУТ ОБОРОНУ ВРАГА В АВДЕЕВКЕ, ГОРЛОВКА ПРИТИХЛА В зоне СВО накалилась ситуация - бои идут особенно горячо у Авдеевки, где русским бойцам почти удалось сомкнуть кольцо вокруг неё.
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