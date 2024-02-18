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Начесы, бабетты и модельные стрижки: что происходило в салонах красоты в СССР

Начесы, бабетты и модельные стрижки: что происходило в салонах красоты в СССР

Советские «салоны красоты», которые в основном назывались просто парикмахерскими, прочно ассоциируются с рядами сушуаров, под которыми листают журналы советские модницы в ожидании, когда перманент подействует на волосы.

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