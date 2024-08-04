ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ: ВОПРОС К НАБИУЛЛИНОЙ

Россиянин

Во-во... Слышал про 11 триллионов, которые куда то делись. Украсть такие деньги и незаметно, совершенно невозможная задача. Их же тратить надо. Я что то не вижу что бы кто то, что то купил. Ну или слетал на Марс и обратно. Аресты генералов опять же. И тут я вспомнил про шашни-машни Сердюкова с Васильевой. Очень многие до сих пор свято верят что они воры. Поверили в это и в Пентагоне кстати. Да собственно говоря, для Пентагона весь этот спектакль и разыгрывался. Заодно уволили паркетных генералов. Реорганизовали армию. Вон даже портянки отменили. Так вот, я своим умом полагаю, что опять какой то спектакль для пентагоновских генералов разыгрывают. Для чего: А для сокрытия чего то большего и значимого. Сейчас тамошние генералы потирают ручки наблюдая над судебными разборками в нашем МО. А в это время, тихо и спокойно чего то делается такое, что весь мир ахнет. Мне кажется... Вон и Шойгу куда то делся. Не слышно не видно.