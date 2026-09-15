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Курские новости

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Курская область присвоила посмертно звание почётного гражданина Михайлову

Курская область присвоила посмертно звание почётного гражданина Михайлову

При Михайлове в Курской области строились дороги, школы, социальные объекты, началась реализация проекта Курской АЭС-2 и была возрождена Коренская ярмарка.

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