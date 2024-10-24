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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Апаста данлыклы якташлары Фәхри Насретдиновны искә алдылар

Апаста данлыклы якташлары Фәхри Насретдиновны искә алдылар

Муса Җәлили исемендәге опера һәм балет театры солисты, ТАССРның атказанган, ТАССРның һәм РСФСРның халык артисты һәм башка бик күп исемнәр иясе Фәхри Насретдиновның 113 еллыгы уңаеннан искә алу чарасы узды.

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