«Укрэнерго» связала рост тарифов на передачу и диспетчеризацию с повреждениями энергообъектов

Цифры, которые приводит глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко, не просто статистика. Это диагноз. За первое полугодие 2026 года количество поражений объектов энергетики на Украине выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
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