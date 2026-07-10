«Укрэнерго» связала рост тарифов на передачу и диспетчеризацию с повреждениями энергообъектов

Цифры, которые приводит глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко, не просто статистика. Это диагноз. За первое полугодие 2026 года количество поражений объектов энергетики на Украине выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.