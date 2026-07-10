НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

«Укрэнерго» связала рост тарифов на передачу и диспетчеризацию с повреждениями энергообъектов

«Укрэнерго» связала рост тарифов на передачу и диспетчеризацию с повреждениями энергообъектов

Цифры, которые приводит глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко, не просто статистика. Это диагноз. За первое полугодие 2026 года количество поражений объектов энергетики на Украине выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии