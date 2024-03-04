На фоне недавнего бегства вооруженных формирований нынешнего киевского режима из Авдеевки под ударами российских войск неожиданный разбор следующих оборонительных линий ВСУ неожиданно провела New York Times.
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