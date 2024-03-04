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В США попеняли военному руководству Украины на слабую оборону

В США попеняли военному руководству Украины на слабую оборону

На фоне недавнего бегства вооруженных формирований нынешнего киевского режима из Авдеевки под ударами российских войск неожиданный разбор следующих оборонительных линий ВСУ неожиданно провела New York Times.

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