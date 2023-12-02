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МО: десантники с помощью FPV-дронов уничтожили два опорника ВСУ под Артемовском

МО: десантники с помощью FPV-дронов уничтожили два опорника ВСУ под Артемовском

Российские десантники, используя FPV-дроны, уничтожили два опорных пункта и отделение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

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