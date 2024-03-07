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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калле Халварссон: «Еще не решил, буду ли продолжать карьеру спортсмена. Уверен, что смогу зарабатывать больше, если уйду из лыжных гонок»

Халварссон и его девушка Изабель Ульссон ждут второго ребенка, который должен родиться летом.  «Я еще не решил, буду ли продолжать карьеру спортсмена.

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