Греческие богини. Лучшие платья с церемонии вручения "Оскар-2024"

Фото с красной ковровой дорожки премии Джулианна Хаф Америка Феррера Сандра Хюллер Синтия Эриво Эмма Стоун Аня Тейлор-Джой Эмили Блант Синтия Эриво Зендая Шарлиз Терон Лили Глэдстоун Марго Робби Флоренс Пью Давайн Джой Рэндольф "Оскар-2024" / Фото: AP/TASS 96-я церемония вручения американской кинопремии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе вечером 10 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии