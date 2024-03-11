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Греческие богини. Лучшие платья с церемонии вручения "Оскар-2024"

Греческие богини. Лучшие платья с церемонии вручения "Оскар-2024"

Фото с красной ковровой дорожки премии Джулианна Хаф Америка Феррера Сандра Хюллер Синтия Эриво Эмма Стоун Аня Тейлор-Джой Эмили Блант Синтия Эриво Зендая Шарлиз Терон Лили Глэдстоун Марго Робби Флоренс Пью Давайн Джой Рэндольф "Оскар-2024" / Фото: AP/TASS 96-я церемония вручения американской кинопремии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе вечером 10 марта.

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