Летний Кубок КВН пройдет в августе на Сахалине

Летний Кубок КВН 2024 года пройдет в августе на Сахалине. Соответствующее соглашение подписали сахалинский губернатор Валерий Лимаренко и глава телевизионного творческого объединения «АМИК» Александр Масляков.
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