На портале «Госуслуги» запустили сервис «жизненная ситуация»

Вице-премьер - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко посетил лабораторию пользовательского тестирования государственных услуг в Калининграде, где был презентован новый сервис «жизненная ситуация» для планирования и осуществления переезда в другой регион.
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