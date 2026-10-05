Страна и люди
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Страна и люди

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Об ударах по киевским мостам. И не только...

Р. Ищенко (давненько  у нас  его не было)   пишет на  самую что ни на  есть  злобу  дня  - а именно об  ударах  по  киевским  мостам.

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