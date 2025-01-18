В Татарстане стартовал конкурс по нацпроекту «Туризм и гостеприимство»

Минэкономразвития России в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство» объявило конкурсный отбор для предоставления в 2025–2027 годах субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения.
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