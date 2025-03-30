РЖД едут в Арктику. «Лавна» ищет рынки. Контейнеры сойдут с тарифной колеи. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было предложение Минтранса дерегулировать тарифы на контейнерные перевозки, запуск угольного терминала «Лавна» и распоряжение президента проработать создание Арктического полигона железных дорог.
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