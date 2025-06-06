Теннисистка Кузнецова о поражении Андреевой: два мяча надломили ее

Бывшая вторая ракетка мира, победительница Открытого чемпионата США и "Ролан Гаррос" Светлана Кузнецова отреагировала в своем Telegram-канале на поражение 18-летней Мирры Андреевой от 361-й ракетки мира Лоис Буассон в четвертьфинале "Ролан Гаррос", назвав россиянку красоткой.