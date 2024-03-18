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Усиленные проверки оплаты проезда пройдут на юге Москвы 19 и 20 марта

Усиленные проверки оплаты проезда пройдут на юге Москвы 19 и 20 марта

Контролеры Московского транспорта проведут усиленные проверки на юге столицы 19 и 20 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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