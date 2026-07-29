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Энциклопедия Техники

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Как я перестал верить обещаниям и нашел реальные отличия нейросетей для дизайна интерьера

Как я перестал верить обещаниям и нашел реальные отличия нейросетей для дизайна интерьера

За последние полгода я получила, наверное, не один десяток сообщений с вариацией одной и той же дилеммы: все сервисы для генерации интерьеров клянутся в невероятной реалистичности, так к чему же присмотреться? Помню собственное замешательство, когда впервые окунулась в это море возможностей.

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