Как я перестал верить обещаниям и нашел реальные отличия нейросетей для дизайна интерьера

За последние полгода я получила, наверное, не один десяток сообщений с вариацией одной и той же дилеммы: все сервисы для генерации интерьеров клянутся в невероятной реалистичности, так к чему же присмотреться? Помню собственное замешательство, когда впервые окунулась в это море возможностей.