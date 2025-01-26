Враг атакует Крым с моря

Сегодня, 26 января, утром враг начал атаковать Крым с моря. Огневыми средствами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова, сообщает Минобороны.
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