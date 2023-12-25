Оркестр ВМФ дал новогодний концерт в Центральном доме Российской Армии

С оркестром выступили Заслуженная артистка России Евгения Гранова, Заслуженная артистка Республики Мордовия Вера Каяцкая, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ирина Рейнард, Наталия Егорова, Наталья Шмитт, Никита Каяцкий, Илья Киселев.
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