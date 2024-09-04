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В США предложили отказаться от побед в космосе ради победы над Маском

В США предложили отказаться от побед в космосе ради победы над Маском

Илон Маск / © Susan Walsh / AP Обвинив технологического миллиардера и самого богатого человека в мире во множестве грехов — от положительного решения запросов на цензуру в своей соцсети Х от «авторитарных» правительств до поддержки политики России, — Райх изложил несколько способов, которые, по его словам, смогут снизить влияние Маска на политическую жизнь США: 1.

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