Главные фрики 90-х: 7 самых эпатажных российских звезд лихой эпохи

Для современной российской эстрады необычный образ и стиль исполнителя — вполне привычное дело, чтобы «хайпануть» и набрать побольше просмотров и лайков в видеосервисах, мессенджерах и соцсетях, которые легко сконвертировать в миллионы рублей.
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