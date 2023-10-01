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Главные фрики 90-х: 7 самых эпатажных российских звезд лихой эпохи

Главные фрики 90-х: 7 самых эпатажных российских звезд лихой эпохи

Для современной российской эстрады необычный образ и стиль исполнителя — вполне привычное дело, чтобы «хайпануть» и набрать побольше просмотров и лайков в видеосервисах, мессенджерах и соцсетях, которые легко сконвертировать в миллионы рублей.

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