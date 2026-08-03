На Кубе снова полностью отключилась национальная энергосистема

На Кубе вновь произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Это случилось несмотря на то, что энергетики уже начали восстанавливать подачу электричества после предыдущего масштабного сбоя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии