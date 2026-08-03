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На Кубе снова полностью отключилась национальная энергосистема

На Кубе снова полностью отключилась национальная энергосистема

На Кубе вновь произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Это случилось несмотря на то, что энергетики уже начали восстанавливать подачу электричества после предыдущего масштабного сбоя.

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