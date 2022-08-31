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Приморцы смогут посетить «Улицу Дальнего Востока»

Приморцы смогут посетить «Улицу Дальнего Востока»

Во Владивостоке на Университетской набережной с 5 по 11 сентября будет вновь открыта выставка «Улица Дальнего Востока» с участием субъектов Дальневосточного федерального округа и федеральных органов исполнительной власти, сообщает PRIMPRESS.

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