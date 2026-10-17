В текущие выходные, 17 и 18 октября 2026 года, в Москве сохранится аномально теплая погода. Но уже с понедельника, 19 октября, в столичном регионе начнется заметное похолодание.
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