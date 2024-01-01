Щеглова и Ярилов навестили первого родившегося в этом году ребенка

Глава Читы Евгений Ярилов и сити-менеджер Инна Щеглова сегодня к 8 часам приехали в родильный дом на улице Шилова навестить первого новорожденного ребенка в 2024 году, сообщается в Telegram-канале городской Думы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии