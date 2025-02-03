Раскрыты потери ВСУ с начала 2025 года

КИЕВ, 3 февраля, ФедералПресс. В январе 2025 года российские военные ликвидировали около 37 тысяч украинских военнослужащих и иностранных наемников в ходе боевых действий на территории, прилегающей к Луганской Народной Республике.
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