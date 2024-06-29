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The Sun: В Британии осталось четыре истребителя, готовых к развертыванию

The Sun: В Британии осталось четыре истребителя, готовых к развертыванию

Бывший командующий Королевскими военно-воздушными силами Соединённого Королевства Грег Бегвелл проинформировал о том, что если Российская Федерация решит ударить по государству ядерными ракетами, у Лондона останется лишь четыре боевых самолёта для отражения атаки.

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