Бывший командующий Королевскими военно-воздушными силами Соединённого Королевства Грег Бегвелл проинформировал о том, что если Российская Федерация решит ударить по государству ядерными ракетами, у Лондона останется лишь четыре боевых самолёта для отражения атаки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии