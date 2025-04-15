Моноспектакль о судьбе девушки из детдома покажут в центре на Флотской

Культурный центр «Онежский» в рамках творческого проекта «Театральный понедельник»28 апреля представит моноспектакль «Наташина мечта», поставленный по одноименной пьесе Ярославы Пулинович актрисой Независимого молодежного театра из Белгорода «Новая сцена-2».
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