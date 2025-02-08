ТАСС: житель Подмосковья признался в исполнении диверсий в интересах ГУР Украины

Московский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Подмосковья, который признал свою вину в организации четырех диверсий в России при кураторстве спецслужб Украины в 2023 году.
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