Антимракобес: н...
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  • Владимир
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Развитие медуллобластомы можно предотвратить еще до появления опухоли

Развитие медуллобластомы можно предотвратить еще до появления опухоли

Международная команда ученых обнаружила, что инактивация белка Olig2 блокирует активацию стволовых клеток и развитие опухоли подтипа медуллобластомы, наиболее распространенного рака головного мозга у детей, до того, как начнется рост опухоли.

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