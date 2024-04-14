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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмма Мессеман стала MVP женской Евролиги

Эмма Мессеман стала MVP женской Евролиги

Награда стала второй подряд для бельгийского форварда «Фенербахче». В ее активе 17,7 очка, 5,9 подбора и 4,7 передачи при реализации в 57,4% бросков с игры.

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